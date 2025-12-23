La Policía de Puerto Rico investiga dos robos mediante carjacking reportados durante horas de la madrugada de hoy, martes, en hechos ocurridos en los municipios de Cayey y Santa Isabel.

El primer incidente fue reportado en el estacionamiento de la tienda Walmart, en el municipio de Cayey, donde el querellante indicó que, al llegar al lugar y estacionarse, fue interceptado por tres individuos encapuchados que vestían ropa oscura.

Según la información preliminar, los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, despojaron a la víctima de su vehículo Honda Civic del año 2017, tablilla IXI-185, y posteriormente huyeron del lugar sin causarle daño físico.

El caso fue investigado inicialmente por el agente José Collazo, adscrito al Distrito de Cayey, quien refirió la querella al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la comandancia de Caguas para la continuación de la pesquisa.

El segundo carjacking fue reportado a eso de las 3:32 de la madrugada en el estacionamiento del restaurante El Meson Sandwiches, en el municipio de Santa Isabel, donde el querellante fue abordado por cuatro individuos.

De acuerdo con el informe preliminar, uno de los sospechosos, vestido de negro y con la mano en la cintura, junto a otros tres sujetos, despojó a la víctima de su teléfono celular y de un vehículo Toyota Corolla gris, año 2022, tablilla JUT-407.

Los asaltantes se marcharon sin causarle daño físico al perjudicado, y la querella fue referida a la División de Robos del CIC de Ponce, que continúa con la investigación.