El veterano periodista Carlos Weber sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo al incendiarse su residencia en Dorado durante la madrugada de este viernes, informó el Negociado de la Policía.

Según el reporte policial, a eso de las 2:39 a.m. se recibió una llamada al 9-1-1 que alertó sobre un incendio en la urbanización Dorado del Mar. Se presume que las llamas comenzaron en la cocina de la residencia.

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, confirmó que Weber recibió quemaduras de segundo grado en el rostro, los brazos y el pecho en un incendio que se contuvo en la cocina de su residencia.

PUBLICIDAD

“Entendemos por la data que recogieron los bomberos es que los mismos residentes fueron los que lo llevaron a una institución hospitalaria. Carlos Weber recibió quemaduras en la cara y en los brazos de segundo grado”, indicó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

Concepción Tirado precisó que las quemaduras de segundo grado no suelen ser de gravedad a pesar de que se les considera con lesiones delicadas. En esta etapa se desconoce su condición precisa ya que no han acudido a la sala de emergencias donde fue transportado. No obstante, la oficina de prensa del Negociado de la Policía aseguró que está estable.

Durante el día de hoy se procurará conocer su estado y si es posible entrevistarlo para que les pueda ofrecer información más precisa de lo que ocurrió, y si estaba cocinando o durmiendo cuando comenzó el incendio. Al igual, conversarán con sus vecinos.

El investigador de incendios, el inspector Abelardo Pérez, se activó para establecer el punto de origen.

“El investigador de incendios ya se activó para ver si encontramos el punto de origen, si fue por una estufa prendida, un sartén que se sobrecalentó, si fumaba, para comenzar con la causa y origen de este incendio. Al momento es muy poca la información que tenemos... Pudo haber sido un corto circuito en la cocina”, sostuvo Concepción Tirado.

El fuego se controló para minimizar las pérdidas, las cuales no han sido cuantificadas todavía.

Se afectaron los gabinetes, la nevera, el microondas y la estufa, entre otros enseres de la cocina por el incendio, y otras partes de la estructura por el agua.