La jueza Jenny M. Malavé, del Tribunal de Aibonito, determinó hoy causa para arresto contra Luis Ángel Colón, de 29 años, acusado por el asesinato Verónica Rosario Figueroa, de 39 años, ocurrido la madrugada del domingo en la carretera PR-138 frente al Menonita, en Coamo.

El imputado será ingresado en prisión al no prestar una fianza de $2.5 millones.

El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó esta tarde la radicación de cargos criminales contra Colón por los delitos de asesinato en primer grado y violación a los artículos 6.08 (portación y uso ilegal de un arma ilegal), 6.14 (disparar un arma de fuego) y 6.12 (posesión de arma con número de serie mutilado) de la Ley de Armas.

“Esta joven se encontraba en un negocio en Santa Isabel acompañada de otras amigas y llega un individuo y tiene una serie de intercambio de palabras con ellas y ella se marcha del mismo (restaurante) y es acechada por este individuo que logra contactarla en el pueblo de Coamo... allí, en un momento dado, pasa en un vehículo y le hace varios disparos donde resulta herida esta joven y luego certificada su muerte en el hospital de Coamo”, indicó López Figueroa.

Reveló que Colón estaba acompañado de otra persona la cual no ha sido detenido.

El ahora asesino confeso, vecino del barrio Peñuelas en Santa Isabel, fue arrestado anoche en un motel de Juana Díaz donde se estaba ocultando y se le ocupó un arma de fuego que será analizada en el Instituto de Ciencias Forenses para establecer si fue utilizada para cometer el crimen. También, le ocuparon sustancias controladas. La mujer que le acompañaba no ha sido relacionada al presente con los sucesos, por lo que quedó en libertad.

La intervención ocurrió luego de que fuera identificado plenamente mediante una rueda de confrontación por foto por testigos y otra evidencia como vídeos de seguridad y corroborarse confidencias.

“Posterior a que la Policía tenía evidencia contundente en contra de este individuo y posterior a que la Policía logró su arresto en ese motel de Juana Díaz, él decide confesar los hechos”, agregó el comisionado, durante una conferencia de prensa.

Sobre el sentido de impunidad que se percibe en el país al cometerse este tipo de asesinato y otros ocurridos a plena luz del día, López Figueroa manifestó que se están evaluando las estrategias para integrar equipos de trabajo que les ayuden a encausar a los asesinos.

En lo que va de año se han cometido siete masacres en la isla y la cifra de asesinatos se encuentra en 315, una diferencia de 31 casos más que los reportados durante el mismo período en el 2020.

“Estamos viendo asesinatos de día, asesinatos de noche, en lugares donde no hay patrullaje de la Policía porque es imposible estar en cada uno de los restaurantes aquí en Puerto Rico, cuando una persona decide matar a otra la acecha, pero la acecha a sabiendas de que no hay ningún policía alrededor, no obstante, con el Plan Integral de Seguridad de la Policía de Puerto Rico establecimos estrategias de ley y orden y operativos comunitarios”, respondió el funcionario.

A su vez, instó a la ciudadanía a continuar colaborando con las investigaciones para su pronto esclarecimiento, al tiempo que repudió la violencia contra la mujer.

Este año 16 mujeres han sido asesinadas, siete de ellas por violencia doméstica.

“Quiero llevarle un mensaje a todo aquel que decida causarle daño a una mujer, que sepan que no vamos a descansar hasta que pueda tener su día en corte, no queremos ni un caso más de una mujer asesinada, como este caso un vil asesinato que no tiene razón de ser y exhorto a todo aquel que tenga la intención de hacerle daño a una mujer a que recapacite”, declaró López Figueroa.

El agente Francisco Álvarez, el sargento Ángel Sánchez y el teniente Héctor Maldonado encabezan la investigación junto a la fiscal Tania Delgado Corcino.