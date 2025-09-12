Cargos criminales por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, uso de disfraz en la comisión de un delito y poner en riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, fueron radicados este viernes a Uziel W. Arroyo Feliciano, de 21 años y vecino de Bayamón por el crimen de un amigo reportado el 25 de agosto.

El juez Gabriel Portel del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza de $1 millón 100 mil, la cual no fue prestada, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Los hechos ocurrieron en la calle 45, final de la Urbanización Royal Town en Bayamón, donde localizaron el cadáver con múltiples heridas de bala de Kevin Joel Centeno Rosado, de 22 años, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, capitán Raúl Negrón.

El funcionario explicó que el cargo de uso de disfraz para cometer un delito se radicó ya que llevaba puesta una capucha.

De la investigación surge que la víctima y el detenido presuntamente tuvieron conflictos relacionados a una deuda de dinero

Este caso fue consultado con el fiscal Isaías Ojeda González, por la agente investigadora Nicole M. Díaz Hernández, bajo la supervisión de Roberto Marrero Aponte y el teniente José A. Bonilla Ruiz.

Orden de arresto

Arroyo Feliciano, que fue representado por el licenciado Jorge Ramos, se entregó ayer, jueves, en la comandancia de área de Utuado.

Uziel W. Arroyo Feliciano, enfrenta cargos por violencia doméstica y por hechos separados, le radicaron cargos por asesinato y Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Humacao, le diligenciaron una orden de arresto con una fianza de $500,000, expedida por la jueza Beatriz M. Varela Ríos, del Tribunal de Humacao, por violaciones a los artículos 3.1 (Maltrato) y 3.2 (Maltrato Agravado) de la Ley 54 para la Prevención y Protección contra la Violencia Doméstica.

Según la investigación, el 6 de mayo, la perjudicada alegó que Arroyo Feliciano la agredió con un teléfono celular en la cabeza, le profirió palabras soeces y la amenazó de muerte.