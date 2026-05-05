Cargos criminales por los delitos de tentativa de asesinato, maltrato de menores y violación a la Ley de Armas, fueron radicados al mediodía de hoy, martes, por la Fiscalía de Aibonito contra la madre de un niño de siete años al que se alega apuñaló mientras se encontraban pernoctando en la casa de su hermana en la urbanización Jardines, en Barranquitas.

La jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, determinó causa para arresto contra Melicelis Ortiz Vázquez, de 41 años. Se hacen las gestiones para fijarle una fianza, informó la secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Lourdes L. Gómez Torres.

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La hermana de la imputada se disponía a tramitar una orden para su ingreso involuntario a una institución psiquiátrica cuando ocurrieron los hechos.

Los fiscales Juan Santos y Ámbar Ramos, estuvieron a cargo de la radicación de cargos.

De acuerdo con la pesquisa, el sábado, la madre fue al cuartel de Barranquitas acompañada por el niño, donde expresó que era perseguida por personas y la sargento de turno observó que no se encontraba bien de sus facultades mentales, por lo que hizo un referido al Departamento de la Familia.

Mientras concluía la investigación de la agencia, su hermana decidió llevarlos a su residencia como medida cautelar y por la protección de ambos.

A eso de las 2:12 a.m. de ayer, lunes, mientras dormían, se escucharon gritos y la dueña de la casa despertó a su esposo. Ambos tocaron a la puerta del dormitorio donde se encontraban madre e hijo. Al entrar, la mujer atacó a su hermana con un cuchillo y la agredió en el rostro. En medio del forcejeo, el hombre logró quitarle el arma blanca a su cuñada.

Acto seguido, llamaron a la Policía.

El menor quedó hospitalizado con múltiples heridas de arma blanca en condición estable y la tía fue dada de alta.

La investigación está a cargo de la agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aibonito.

La vista preliminar se señaló para el 19 de mayo.