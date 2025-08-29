Una mujer que fue acusada por el asesinato de su bebé de cinco meses sería ingresada esta noche a prisión, luego que no prestara la fianza ascendente a $500 mil, que le impuso una juez del tribunal de Humacao.

Los hechos por los que la juez Nereida Salvá encontró causa para arresto contra Jaymillie Velázquez Hernández, de 26 años, ocurrieron el 23 de septiembre del año pasado en su residencia localizada en la calle Luis Muñoz Rivera del sector El Cerrito, en Las Piedras.

El 22 de octubre de 2024, se reclasificó la muerte de la pequeña a un asesinato, ya que la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) reveló que la menor murió a causa de un severo trauma cráneo cerebral, lo que cambió el curso de la pesquisa.

Jaymillie Velázquez Hernández, de 26 años, fue citada hoy a la comandancia de área de Humacao, donde fue arrestada para enfrentar el cargo que será radicado por el fiscal Miguel Hornedo.

El agente Joel De Jesús, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román, de la División de Homicidios del CIC de Humacao, culminó la pesquisa por el deceso de la bebé Leah Coral Cuevas Hernández.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico, el día de los hechos recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que informaron sobre un caso médico en una residencia de la zona urbana de Las Piedras.

Cuando los agentes llegaron a la residencia se enteraron que familiares habían transportado a la bebé al Centro de Diagnóstico y Tratamiento local, donde el médico de turno certificó que llegó sin signos vitales.

Al momento de los hechos, la infante no presentaba signos de violencia visibles en su cuerpo, por lo que la autopsia fue clave para corroborar las sospechas de los investigadores.

La vista preliminar fue pautada para el 9 de septiembre.