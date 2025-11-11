Un vehículo se incendió esta madrugada en la avenida Román Baldorioty de Castro, en dirección de Carolina hacia San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el fuego comenzó cerca de las 4:45 a.m. a causa de desperfectos mecánicos, frente a la tienda Sweet Ann Cakes, a la altura del kilómetro 6.

Los bomberos lograron extinguir las llamas, y el vehículo permanece en la vía en espera de ser removido. Como resultado, dos carriles del extremo derecho continúan cerrados mientras se completan las labores en el área.

La Uniformada exhortó a los conductores a tomar rutas alternas y a manejar con precaución.