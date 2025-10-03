El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, fue escenario de un violento incidente durante la madrugada de hoy, cuando la estructura recibió múltiples impactos de bala.

La Policía informó que la situación se reportó a eso de las 2:53 a.m. mediante una llamada al cuartel de Hato Rey Este. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que varias balas alcanzaron el edificio, localizado en la calle Arterial B.

Dentro del coliseo se encontraban cuatro empleados que salieron ilesos del tiroteo.

En la escena, agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan ocuparon varios casquillos de diferentes calibres.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Jonathan Ortiz, del precinto de Hato Rey Este, y luego fue referida al agente José Flores, de la División de Agresiones del CIC de San Juan.

Hoy a las 8:00 p.m. se celebrará el NBA Celebrity Game en el Choliseo, con estrellas del deporte y entretenimiento, como antesala al amistoso entre el Heat y el Magic. No se ha informado si el evento se cancelará tras el incidente.