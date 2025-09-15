Un accidente de tránsito de carácter leve provoca esta tarde un tapón en el expreso Las Américas (PR-18), a la altura del estadio Hiram Bithorn, en dirección de Caguas a San Juan.

Según información preliminar de la Policía, un conductor de una guagua Ford impactó un vehículo Taurus en la mencionada vía.

Debido al choque, solo permanece un carril abierto, lo que ha ocasionado congestión vehicular en la zona.

Las autoridades exhortaron a los conductores a considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos.