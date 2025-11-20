Un accidente entre un vehículo y una motora dejó a un hombre con heridas de gravedad en hechos ocurridos la noche del miércoles en la avenida Constitución, intersección con la calle B de las Parcelas Rodríguez Olmo, en Arecibo.

Según informó la Policía de Puerto Rico, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo investigaron el choque, en el que estuvo involucrado un vehículo Ford Ranger, color rojo del año 2022, conducido por Luis A. Rodríguez Ramos, de 46 años y residente de Hatillo. La pesquisa del agente Luis L. Fuetes González señala que Rodríguez Ramos realizaba un viraje hacia la izquierda cuando invadió el carril contrario.

PUBLICIDAD

Ese movimiento provocó que el vehículo fuera impactado por una motora conducida por Kevin Medina Arce, de 34 años y residente de Arecibo, quien manejaba sin el endoso requerido para este tipo de vehículo.

Tras el impacto, Medina Arce cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad. Fue atendido por paramédicos de la Ambulancia de Priority Care y transportado al hospital Pavía de Arecibo, donde posteriormente fue referido al Centro Médico en Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

La Policía indicó que la prueba de alcohol realizada al conductor del Ford Ranger arrojó 0.00%, mientras que al motociclista se le tomó una muestra de sangre para análisis.

El caso fue consultado con la fiscal Ilia I. Reichard Morán, quien ordenó ocupar el vehículo para fines de peritaje. La motora fue removida del lugar y, al momento, no se ha divulgado información adicional sobre esta.