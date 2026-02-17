Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un accidente que involucró seis vehículos, entre ellos un camión, ocurrido en el expreso 52 a la altura del kilómetro 19.9 en dirección de Cayey a Caguas, donde uno de los carriles fue cerrado a eso de las 7:00 a.m. de hoy, lunes, mientras se atiende la situación.

Según informó la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, agentes se encuentran en la escena realizando la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en que se produjo el choque múltiple.

De acuerdo con el informe preliminar, no se reportaron personas heridas como resultado del accidente.

La Policía precisó que, desde el kilómetro 19.9, solo está disponible el carril derecho para el tránsito vehicular.

Los agentes trabajan en conjunto con personal de Metropistas para atender la querella y restablecer el flujo normal en la vía.