Un conductor murió esta mañana tras chocar contra la parte posterior de un camión en el kilómetro 29.5 de la autopista PR-52, en jurisdicción de Cayey, informó la Policía de Puerto Rico.

En la zona, donde se investigaba el accidente, se informó que ya fue reabierto el carril que había sido cerrado como parte de la pesquisa.

Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 10:07 a.m., cuando el conductor, que aún no ha sido identificado, transitaba en un vehículo Toyota Yaris gris del año 2019. Al llegar al mencionado kilómetro, conducía a una velocidad que le hizo perder el control del volante, impactando la parte posterior de una plataforma remolcada por un camión Western Star rojo.

El camión era conducido por Mario Morales Amaro, de 67 años y residente en Juana Díaz. El conductor del automóvil falleció en el lugar debido a los traumas recibidos, mientras que Morales Amaro arrojó 0.000% de alcohol en la prueba de aliento realizada por las autoridades.

El agente José Alicea, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto al fiscal Edwin Ortiz, se hizo cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente.