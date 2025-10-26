Un accidente fatal entre un vehículo y un camión dejó una persona muerta en horas de la mañana de hoy, domingo, en el expreso PR-52, a la altura del kilómetro 29.6, en dirección de Cayey hacia Salinas.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas investigan las causas del choque, ocurrido alrededor de las 10:07 a.m. Las autoridades trabajan en la escena para recopilar evidencia y determinar cómo se produjo el accidente.

Debido al choque, un carril en dirección hacia Salinas permanece cerrado mientras se lleva a cabo la investigación, lo que ha generado congestión en el área.

Las autoridades exhortan a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera PR-01, para evitar retrasos y garantizar la seguridad mientras se realizan las labores en la vía.