Un choque múltiple registrado esta madrugada dejó varias personas heridas en la carretera PR-2, a la altura de la intersección con la calle Nenadich, en Mayagüez.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el accidente de carácter grave se reportó a eso de las 2:22 a.m. y en él estuvieron involucrados varios vehículos.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez se encuentran a cargo de la investigación, que mantiene cerrado el tramo de la PR-2 desde la intersección con la calle Luis Lloréns Torres hasta la calle Duzcombe, en dirección hacia Hormigueros.

Se exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, como la carretera 64, el área del Litoral y la calle Ramón Emeterio Betances (antigua Post).

Por el momento, se desconocen las condiciones de salud de las personas afectadas.