( Suministrada por la Policía )

La División de Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de David Jesús Cortes Ruiz, de 15 años, quien fue visto por última vez en la urbanización Los Olmos, en Arecibo.

Según su progenitora, quien radicó la querella en la mañana de ayer, en la noche del miércoles, 10 de diciembre se percató que el adolescente no se encontraba en su residencia y desconoce su paradero.

El menor fue descrito con tez blanco, 130 libras de peso, de cinco pies con seis pulgadas de estatura, pelo y ojos negros, y tiene una marca o cicatriz en la ceja del lado izquierdo.

Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Si lo ha visto o conoce dónde se encuentra, se puede comunicar con la Policía de Puerto Rico de manera confidencial a través de los siguientes números de teléfonos: (787) 343-2020 y (787) 878-4000, extensión 1451.

También se puede hacer contacto a través de las redes sociales X y Facebook.

La agente Jecey Gómez Cruz tiene a cargo la pesquisa.