CIC de Bayamón pide ayuda para identificar sospechosos de robo en Sephora
Los hechos ocurrieron el 9 de octubre en la tienda del centro comercial Plaza del Sol.
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Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de estos dos hombres, que figuran como sospechosos de un hurto de mercancía de la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol.
La querella se reportó el 9 de octubre, tras los individuos entrar al establecimiento y apropiarse de artículos de belleza valorados en $1,566. Ambos salieron sin pagar.
Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, al teléfono (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.