( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de estos dos hombres, que figuran como sospechosos de un hurto de mercancía de la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol.

Este hombre figura como presunto sospechoso del robo de mercancía de la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, en Bayamón. ( Suministrada por la Policía )

La querella se reportó el 9 de octubre, tras los individuos entrar al establecimiento y apropiarse de artículos de belleza valorados en $1,566. Ambos salieron sin pagar.

Este individuo figura como sospechoso del hurto de mercancía de la tienda Sephora del centro comercial Plaza del Sol, valorados en $1,566. ( Suministrada por la Policía )

Si alguien tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón, al teléfono (787) 269-2424, extensiones 1610, 1571, 1451 o 1452.