El agente Manuel A. Piña Figueroa, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, solicitó la cooperación ciudadana para localizar a Yareli Contreras Reyes, de 26 años, quie fue vista por última vez el 18 de febrero en el Hogar J. Viera, localizado en la carretera PR-656, en el barrio Bajadero de ese pueblo.

El querellante, identificado como Julio Viera Santiago, dueño del hogar del Departamento de la Familia, informó que Contreras Reyes salió en horas de la mañana con una maleta pequeña, color negro y una consola de juegos Playsation y no regresó.

Ésta fue descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos marrón, estatura 5’3”, 160 libras de peso y se desconoce su vestimenta. Además, posee cicatriz de cortadura en antebrazo derecho.

Cualquier persona que la haya visto o conozca dónde se encontra puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Arecibo al (787) 878-4000.

También puede mantenerse en contacto a través de X en @PRPDNoticias y en Facebook www.facebook/prpdgov.