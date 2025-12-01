El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó que la Unidad de Identificación Humana (UIH) inició el proceso de corroboración científica para determinar si el cuerpo en estado de descomposición hallado en la tarde del viernes pasado en una finca del barrio Las Cuevas, en Loíza, es Ángel Yabet Nieves Negrón, de 18 años.

La doctora María Conte Miller, directora ejecutiva del ICF, notificó personalmente al familiar autorizado el estatus de los trabajos que realiza la UIH.

El proceso de identificación se llevará a cabo mediante la comparación de radiografías corporales ante mortem con las imágenes obtenidas durante el examen realizado al cadáver en el ICF.

Este método forma parte de los protocolos establecidos para garantizar una identificación precisa y científicamente sustentada.

La autopsia se realizó el pasado sábado como parte del procedimiento forense requerido. No obstante, los detalles relacionados con la causa y manera de muerte continúan bajo investigación medicolegal, por lo que no es posible ofrecer información adicional en esta etapa.

El joven, estudiante de cuarto año de escuela superior, salió de su hogar en la urbanización Lomas de Canóvanas el día de su cumpleaños a eso de las 10:00 p.m. del lunes, 24 de noviembre, y su familia no volvió a tener contacto con él.

Vestía un abrigo con capucha, pantalón y tenis color negro.