Un camión se incendió esta mañana en el kilómetro 24.5 de la carretera PR-30, en el sector conocido como La Cuesta de las Lechugas, en dirección de Las Piedras hacia Humacao, lo que provocó el cierre de un tramo de la carretera.

Según información preliminar de la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, un camión de desperdicios sólidos se incendió mientras transitaba por el lugar, por causas que se encuentran bajo investigación.

No reportan personas heridas al momento.

Agentes del Negociado de Patrullas de Carreteras de Humacao y personal del Cuerpo de Bomberos trabajan la situación en estos momentos.

La referida vía se encuentra cerrada en dirección de Las Piedras hacia Humacao. Se exhorta a los conductores a tomar como rutas alternas, la PR-921 o la PR-198, mientras se atiende la emergencia.