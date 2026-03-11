( Suministrada por la Policía )

El Negociado de Patrullas de Carreteras informó el cierre temporero de un tramo de la Ruta 66, por la salida #5 hacia la carretera PR-853 del barrio Barrazas, en Carolina.

En el lugar, un camión descargó basura en el área verde como medida de precaución ya que observó que salía humo del vehículo de recogido de desperdicios.

Se recomienda a los conductores a ejercer cautela y si es posible tomar rutas alternas mientras culminan las labores ya que hay congestión vehicular en la zona.

La situación es temporal. Ya la maquinaria que recogerá los desperdicios se encuentra en el área para comenzar el proceso, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.