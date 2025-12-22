Un cliente resultó herido de bala durante un robo ocurrido durante la tarde del domingo en Río Piedras, según informó la Policía.

El incidente se reportó alrededor de las 6:12 p.m. en el negocio Eider, ubicado en la urbanización Country Club. De acuerdo con la información preliminar, dos individuos armados irrumpieron en el local y, mediante amenazas, despojaron a la víctima de dinero en efectivo producto de las ventas del día.

Durante el atraco, uno de los asaltantes realizó varios disparos, alcanzando a herir a un cliente que se encontraba en el lugar. La persona fue transportada por un familiar hacia la sala de emergencias de un hospital del área y luego referida al Centro Médico. Por el momento, se desconoce su condición de salud.

El agente William Castro, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, está a cargo de la investigación.