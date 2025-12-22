Cliente resulta herido de bala durante asalto en negocio
Dos individuos armados irrumpieron en el local en plena tarde.
Un cliente resultó herido de bala durante un robo ocurrido durante la tarde del domingo en Río Piedras, según informó la Policía.
El incidente se reportó alrededor de las 6:12 p.m. en el negocio Eider, ubicado en la urbanización Country Club. De acuerdo con la información preliminar, dos individuos armados irrumpieron en el local y, mediante amenazas, despojaron a la víctima de dinero en efectivo producto de las ventas del día.
Durante el atraco, uno de los asaltantes realizó varios disparos, alcanzando a herir a un cliente que se encontraba en el lugar. La persona fue transportada por un familiar hacia la sala de emergencias de un hospital del área y luego referida al Centro Médico. Por el momento, se desconoce su condición de salud.
El agente William Castro, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, está a cargo de la investigación.