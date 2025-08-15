Cargos criminales por el crimen del turista Kevin Mares, de 25 años, ocurrido en la madrugada del domingo frente a un negocio en la calle Lucila Silva, en la barriada La Perla, en San Juan, serán radicados hoy, viernes, tras el esclarecimiento del caso.

El presunto sospechoso, fue identificado como Kenel L. Martínez Bristol, de 38 años, vecino de Cataño, quien se encuentra en libertad bajo una probatoria federal por narcotráfico, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado.

Este acudió a su cita en la sala de investigaciones del Tribunal de San Juan para la vista de Regla 6, acompañado del licenciado Pedro Rivera.

PUBLICIDAD

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, relató que “Lo invitaron para la confrontación y no llegó, pero fue identificado en un photo line up y hoy a las 2 p.m. van a haber cargos presentados contra este individuo”.

La División de Inteligencia y Arrestos de San Juan capturó en la tarde del lunes, en la calle Robles de la barriada La Trocha, en Vega Baja, a un hombre de 37 años que, presuntamente, estuvo durante el altercado en San Juan.

Contra Kenneth G. Estrada Meléndez y vecino de la barriada La Perla, en San Juan, pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Ileana Blanco, del Tribunal de San Juan, por la venta de sustancias controladas a un agente encubierto, con una fianza de $20,000.

Estos hechos ocurrieron el 12 de octubre del año 2021, en el área de La Perla. Estrada Meléndez quedó en libertad bajo fianza. No obstante, la pesquisa reveló que no tenía ninguna relación con los hechos.

El domingo, a las 4:13 a.m. en los predios del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la calle Lucila Silva del mencionado lugar en San Juan, surgió una discusión que culminó con el asesinato de Mares, quien era residente del estado de New York, siendo una víctima inocente.

El turista había viajado a la isla con su novia y otras amistades para disfrutar de uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny y decidió salir a divertirse esa noche.

PUBLICIDAD

Los hermanos Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años, respectivamente, y residentes de dicha barriada, quienes eran los presuntos objetivos de Martínez Bristol, resultaron heridos de bala. Ambos son familiares del arrestado que no fue vinculado a los hechos.

“Él le disparó a los dos hermanos y el turista estaba cerca y fue asesinado”, comentó el inspector.

El agente Eric Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de San Juan y la fiscal Melba López, investigaron el caso.

Sus padres han reclamado a través de los medios de comunicación que se hiciera justicia y la noticia del crimen tuvo impacto fuera de la Isla.