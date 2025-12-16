Policías municipales de Fajardo, investigaron preliminarmente una querella de objetos extraídos del interior de un vehículo, estacionado en la calle Garrido Morales, frente al negocio El Militar Inc., del referido municipio.

Según informó el querellante, dejó estacionada su guagua marca Ford F-150 Raptor, color gris y del año 2018 y alguien rompió el cristal de la puerta lado posterior del conductor para apropiarse de un sobre con $5,000 en efectivo.

Este caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.