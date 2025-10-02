Un conductor fue herido de bala esta madrugada mientras se encontraba en su automóvil en el Túnel Guajataca del barrio Bajuras, en Isabela, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante, identificado como William Ramos González de 56 años y residente de San Sebastián, relató que a eso de las 2:00 a.m. mientras se encontraba en su vehículo marca Hyundai Elantra del año 2025, se le acercó un carro compacto de cuatro puertas, de donde se bajaron cuatro hombres, tres con armas largas.

Al observarlos, optó por iniciar la marcha a toda prisa y los delincuentes le dispararon alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo. No se precisó si la intención de los sospechosos era cometer un asalto o “carjacking”.

PUBLICIDAD

Acto seguido, la victima logró manejar hasta un hospital cercano donde diagnosticaron que presentaba laceraciones en el rostro, heridas de bala en el antebrazo izquierdo y parte baja de la espalda, ambos con entrada y salida, por lo que fue trasladado en condición estable al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El policía municipal de Isabela Abriel Pellot, investigó la querella inicialmente y el agente Edictor Martínez Pérez, de la División de Homicidios, continuará con la pesquisa.