Un conductor murió la noche del martes luego de que su carro se incendiara tras chocar contra un árbol en la Ruta 66, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Del informe preliminar de la Uniformada se desprende que el conductor de una Toyota Tacoma del año 2014 transitaba por la ruta de Carolina a Canóvanas y al tomar la salida PR-5, perdió el control y dominio del volante, dando a lugar que impactara un árbol que se encontraba en el área verde.

Tras el choque, el auto se incendió lo que provocó que el hombre falleciera calcinado.

La víctima al momento no ha sido identificada.

El agente Santana, adscrito a la División Autopista de Carolina, en unión al fiscal Sergio Calzada, se hicieron cargo de la pesquisa.