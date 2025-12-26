Una pareja resultó gravemente herida luego de verse involucrada en un accidente de tránsito tipo hit and run ocurrido esta madrugada en la avenida Eduardo Conde, en Santurce.

Según informó la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el choque a eso de las 2:12 a.m. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el pavimento con heridas de gravedad, producto del impacto.

La información preliminar apunta a que ambos viajaban en una motora cuando fueron arrollados por el conductor de una guagua Toyota Tacoma, quien abandonó el lugar sin ofrecer ayuda ni dejar dato alguno.

Los perjudicados fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área, donde reciben atención médica. Su condición no fue detallada.

La investigación quedó a cargo del personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.