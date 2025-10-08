Un conductor que impactó a dos vehículos y se estrelló contra un poste esta mañana en la intersección de la calle Cayey con la avenida Sagrado Corazón en Santurce, falleció por un percance de salud.

De la investigación realizada por la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, el accidente se reportó a las 8:55 a.m. de este miércoles, cuando el conductor del vehículo marca Isuzu Rodeo color verde transitaba por la calle Cayey y al llegar a la intersección con la avenida Sagrado Corazón donde hay un semáforo, impactó por la parte posterior una guagua Nissan Rouge, color negro y del 2014.

Acto seguido, retrocedió y chocó con la parte posterior de su vehículo a la parte delantera de un Lexus NX-350.

Inició la marcha doblando por la avenida Sagrado Corazón donde perdió el control del volante e impactó con la parte delantera un poste del tendido eléctrico, quedando sobre la acera.

El hombre herido, que no ha sido identificado, fue transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras donde el doctor de turno certificó la muerte por una condición médica.