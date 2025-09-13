Un conductor falleció anoche, luego de que hiciera un viraje de manera brusca e invadiera un carril, según describió la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:01 p.m. de ayer, viernes, en la carretera PR-177, intersección PR-1 y la carretera PR-185, del barrio Caimito, en San Juan.

La investigación policiaca apuntó a que, “mientras el conductor de un Toyota Corolla, color blanco, año 2004, identificado como Pedro I. Borrero Burgos, de 37 años, transitaba en dirección de este a oeste por la PR-177, utilizando el carril de la extrema izquierda, al llegar a la intersección con la PR-1 giró bruscamente hacia la izquierda, sin la debida precaución, invadiendo el carril central contrario. Esto provocó que impactara con la parte frontal, el lado izquierdo a la parte frontal de un Dodge Ram, color blanco, año 2022, conducido por Rafael Colón, de 52 años, quien transitaba por la referida vía, en el carril central”.

Borrero Burgos falleció en el acto a consecuencias de las heridas de gravedad que recibió. Mientras, Alomar Colón fue transportado a sala de emergencias de un hospital de la zona metropolitana.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras del área de San Juan, en unión a la fiscal Marilyn Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación.