Un hombre perdió la vida la madrugada de este Día de Acción de Gracias tras un choque fatal ocurrido en la carretera #3, frente al restaurante Plátano Criollo en Carolina.

Según la información preliminar, el conductor de un Hyundai Sonata gris del año 2007, que aún no ha sido identificado, transitaba en dirección de Carolina hacia San Juan cuando, por razones que se investigan, impactó la pared del establecimiento. El vehículo se volcó y el conductor quedó atrapado en su interior.

Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, se hicieron cargo de la escena.

La investigación está bajo la supervisión del agente Luis Sánchez, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, y la fiscal Lenabel Alvarado.