( Suministrada por la Policía )

Un hombre perdió la vida la madrugada de este Día de Acción de Gracias tras un choque fatal ocurrido en la carretera PR-3, frente al restaurante Plátano Criollo en Carolina.

Según la información preliminar, a eso de las 4:40 a.m. de hoy, jueves, el conductor de un Hyundai Sonata gris y del año 2007, transitaba en dirección de Carolina hacia San Juan cuando y por razones que se investigan, perdió el control del volante e impactó la pared del establecimiento. El vehículo se volcó y el conductor quedó atrapado en su interior.

Un conductor, identificado como Benny Joel Cordero Rivera, falleció al estrellar su vehículo con la pared de un negocio en Carolina. ( Suministrada por la Policía )

El occiso fue identificado como Benny Joel Cordero Rivera, de 30 años y vecino de Gurabo.

El agente Luis Sánchez, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, y la fiscal Lenabel Alvarado, investigaron la escena.