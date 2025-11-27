Conductor que murió en un accidente el Día de Acción de Gracias tenía 30 años
El vehículo en el que viajaba se volcó.
Un hombre perdió la vida la madrugada de este Día de Acción de Gracias tras un choque fatal ocurrido en la carretera PR-3, frente al restaurante Plátano Criollo en Carolina.
Según la información preliminar, a eso de las 4:40 a.m. de hoy, jueves, el conductor de un Hyundai Sonata gris y del año 2007, transitaba en dirección de Carolina hacia San Juan cuando y por razones que se investigan, perdió el control del volante e impactó la pared del establecimiento. El vehículo se volcó y el conductor quedó atrapado en su interior.
El occiso fue identificado como Benny Joel Cordero Rivera, de 30 años y vecino de Gurabo.
El agente Luis Sánchez, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, y la fiscal Lenabel Alvarado, investigaron la escena.