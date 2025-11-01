Un conductor impactó en la mañana de este sábado a varios consumidores que estaban congregados a la entrada de un pulguero en Las Piedras, informó la Policía.

Al momento, se ha confirmado un total de siete personas afectadas, de las cuales cinco serán transportadas para recibir atención médica, dijo la Uniformada

El “accidente de auto con peatones” ocurrió a eso de las 6:46 a.m. en el kilómetro 17.0, de la carretera PR-183, en el barrio Montones I.

El informe policiaco detalla que “una llamada recibida mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre el incidente.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a varias personas heridas, quienes fueron impactadas por el conductor de un vehículo que perdió el control y dominio del volante en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El vehículo también impactó varias carpas utilizadas como puestos de venta en el área”.

Agentes de la Policía, personal de Rescate y paramédicos están en la zona para brindar asistencia médica y coordinar el traslado de los afectados a diferentes instituciones hospitalarias locales y del área metropolitana.

La agente Elizabeth Morales está a cargo de la investigación.