Dos personas murieron anoche en un accidente fatal registrado en la carretera PR-2, en el barrio Caimital de Aguadilla, luego de que la motora en la que viajaban chocara con otro vehículo, según informó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar establece que el accidente ocurrió alrededor de las 10:46 p.m. cerca del concesionario Toyota de Aguadilla, cuando se produjo un choque entre una motora y un vehículo. Tanto el conductor de la motora como su pasajero perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Agentes de Patrullas de Carreteras de Aguadilla acudieron a la escena para atender la situación y comenzar el proceso investigativo junto al fiscal de turno.

Ninguno de los fallecidos ha sido identificado. Tampoco se ofrecieron detalles sobre el vehículo con el que chocó la motora.

La investigación del accidente continúa.