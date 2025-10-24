Una conductora fue víctima de un “carjacking” mientras se encontraba en la gasolinera Texaco localizada en el kilómetro en la avenida La Fuente, en Toa Baja.

La perjudicada de 25 años, reportó el asalto a las 8:50 p.m. de ayer, jueves, tras ser interceptada por un enmascarado vestido de negro mientras estaba supliendo de combustible su automóvil Toyota Yaris, color gris claro, del año 2018 y con la tablilla JCL-891, quien le arrebató el llavero.

Además, se apropió ilegalmente de una computadora portátil valorada en $ 800, que se encontraba en el interior del vehículo.

El agente Heriberto Rivera adscrito al distrito policiaco de Toa Baja, investigó la querella y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.