Una conductora, que según la Policía invadió un carril, ocasionó un accidente que le causó la muerte a un hombre que viajaba en un vehículo todo terreno, el cual no está autorizado a transitar por las vías públicas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:18 p.m. de ayer, viernes, en Guayanilla, y es uno de los dos accidentes fatales reportados por la Policía este sábado.

Sobre el accidente con un vehículo todo terreno, la Policía detalló en un informe policiaco que ocurrió en la avenida Albizu Campos, salida a la PR- 2, en Guayanilla.

El informe policiaco precisa que, “surge de la investigación, que mientras Amneris Caraballo Caraballo, de 43 años, residente de Yauco, transitaba por la mencionada vía en un vehículo Subaru, modelo Forester Sport, color gris, del año 2024, en dirección hacia el este, realizó una maniobra de cruce hacia la izquierda desde la vía de rodaje, invadiendo el carril, chocando con un vehículo todoterreno (fourtrack), Banshee Yamaha 350, 2Stroke Twin, color negro y anaranjado, que era conducido por Fernando Sierra Acosta, de 32 años de edad y residente de Guayanilla”.

“Como resultado del impacto, Sierra salió expulsado del vehículo, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar”, añadió la Policía.

A Caraballo Caraballo se realizó la prueba de aliento, que resultó negativa.

El agente Gustavo De Jesús Aguirre, de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, y el fiscal Emmanuel Vázquez se hicieron cargo de la investigación.

Mientras, a las 9:58 p.m. de ayer, en el kilómetro 77, de la carretera PR-3, en jurisdicción de Humacao, se reportó el otro accidente fatal. La víctima fue una motociclista.

El informe precisa que “mientras dos mujeres transitaban por la referida vía, en dirección de Naguabo hacia Humacao, a bordo de una motora marca Veloce, color verde, del año 2024, al llegar al mencionado kilómetro, la conductora de la motora, quien al momento no ha sido identificada, invadió el carril contrario e impactó con la parte frontal de la motora la parte frontal izquierda de un vehículo Kia Forte, color negro, del año 2023, conducido por Alanís Mediavilla, de 24 años, quien transitaba por su carril en dirección de Humacao hacia Naguabo”.

“Como consecuencia del choque, ambas ocupantes de la motora salieron expulsadas y cayeron al pavimento. La pasajera fue identificada como Jackeline Bayron Peña, de 43 años y residente de Humacao, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, añadió la Uniformada.

La conductora de la motora también sufrió heridas de gravedad. Fe atendida por paramédicos en el lugar y transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. Su condición fue descrita como crítica.

A la conductora del automóvil involucrado, quien se detuvo en la escena, se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó negativa.

El agente Fermín De Jesús, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, en unión a la fiscal Astrid Rivera, se hicieron cargo de la investigación.