Una conductora resultó herida en la Nochebuena tras chocar y volcarse en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-725 del barrio Llanos, en Aibonito, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Juan Román Ferrer, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, el accidente de tránsito se reportó a las 7:49 p.m. de ayer, miércoles, mientras Marilyn Rivera Rosario de 35 años, transitaba en un automóvil marca Toyota Echo color azul a una velocidad mayor a la permitida.

El exceso de velocidad le hizo perder el control y dominio del volante, se desvío hacia la izquierda saliéndose del carril e impactó un muro de cemento y volcándose.

Rivera Rosario, vecina de Aibonito, quedó recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es grave.

Se le dió conocimiento a la fiscal Ámbar Ramos Ortiz de la fiscalía de Aibonito quien instruyó al agente a tomar medidas y fotos de la escena y entregar el vehículo.