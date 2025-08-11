Una conductora fue víctima de un carjacking ocurrido esta madrugada en la calle A del barrio Santa Juanita, en Guánica.

Según el informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron a las 2:20 a.m. mientras transitaba por el mencionado lugar en su guagua Hyundai Tucson, cuatro puertas, color gris, del año 2021 y con la tablilla JPM-200 y un automóvil color rojo se le cruzó de frente, lo que ocasionó que impactara lo por el guardalado derecho.

Al detenerse, observó a varios asaltantes vestidos de negro y portando armas de fuego, uno de ellos se bajó y mediante amenaza e intimidación, le gritó que era un asalto que saliera del vehículo.

La perjudicada resultó ilesa.

Esta querella se refirió a la División de Robos del CIC de Ponce.