Oficiales del Cuerpo de Negociados de Bomberos lograron este viernes contener un incendio que consumió en su totalidad tres residencias abandonadas en la calle Marina en Ponce.

Alrededor de 15 agentes, en unión a oficiales de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, trabajaron con el incidente que se produjo en horas de la tarde cerca de la alcaldía del municipio.

El incendio reportado esta tarde en Ponce se trató de de tres residencias abandonadas. En este momento @Bomberos_de_PR trabaja en el enfriamiento de la tercera residencia incendiada. pic.twitter.com/JQPgxg2xFo — Negociado del Cuerpo de Bomberos (@Bomberos_de_PR) April 29, 2022

En horas de la noche, personal de la agencia trabajaban en el enfriamiento de la tercera casa afectada.

Según el informe final de los bomberos, hubo una cuarta estructura que se afectó por el incendio, pero esta sufrió “pérdidas parciales”.

No se reportaron personas heridas o afectadas por el incidente. No obstante, aún no se han estimado las pérdidas provocadas por el fuego.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos sigue investigando la causa del incidente.

Temprano en la tarde, el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, indicó al noticiario Telenoticias que las casas que consumió el incendio no representan edificios históricos, no obstante, si se fuera a reconstruirse, la ciudad tendría que cumplir con los códigos de construcción para mantener la estructura que requiere la calle.