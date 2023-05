Las confidencias para establecer la identidad de la mujer que inició el tiroteo que culminó con el asesinato de dos víctimas inocentes, quienes eran estudiantes peruanos de maestría en la Universidad de Nueva York (NYU) que estaban de visita en Puerto Rico, no han cesado de recibirse, sin embargo, su identificación formal, que es crucial para el esclarecimiento del caso, sigue siendo incierta.

El coronel Roberto Rivera Miranda, comisionado de Investigaciones Criminales sostuvo que el grupo especial de investigadores a cargo del caso no han cesado en atender todas las confidencias que se han recibido, ninguna se ha descartado. La mayoría de la información que se ha recibido apunta a que la sospechosa es del área este y que tiene antecedentes penales.

“Estamos desde ayer en un trabajo arduo, pero al momento no tenemos nada todavía. Uno escucha (en el vídeo captado del incidente el nombre de) Ana, otros escuchan Mara. Se escucha Ana, pero yo puedo partir de la premisa que puede ser un segundo nombre, así que de verdad que no me diche mucho Ana”, respondió Rivera Miranda.

Luego de que la mujer disparara surgió un fuego cruzado en el que ambos jóvenes murieron mientras esperaban por un vehículo de la red de transporte Uber que habían solicitado. Los amigos estudiantes de maestría solo llevaban horas en la isla para la celebración de un cumpleaños, según trascendió.

“Nosotros le hemos dado duro al área este, sigue bajando información de allá, pero en ningún sitio la ubican”, agregó.

Como parte de la investigación del caso de los guardias de seguridad privados del negocio Emo-Y Bar & Lounge localizado en la intersección de las calles Manuel Corchado y Loíza, en Santurce, frente al cual ocurrieron los hechos a eso de las 3:53 a.m. del sábado, se ampararon en su derecho a no autoincriminarse por instrucciones de su representación legal.

“Ya los ‘bouncers’ se entrevistaron, pidieron abogados, así que hacen más difícil la investigación, pero le estamos dando duro, yo sé que en su momento vamos a lograr la identificación de ella”, explicó el coronel, quien anticipó que durante el día de hoy van a analizar los vídeos de unas cámaras de seguridad que esperan tengan una imagen más clara de la sospechosa y sus acompañantes al igual que de los sucesos, ya que las del negocio estaban desconectadas.

Se ocuparon unos casquillos en la escena, como evidencia, pero no se descarta que hubiesen recogido otros de la escena antes de que llegaran los patrulleros.

En un corto vídeo captado por una turista se observa a una mujer con un arma de fuego en la mano haciendo al menos un disparo hacia el negocio y a dos hombres y una mujer procurando que se calmara y que desistiera de sus intenciones tras ser sacada del bar, mientras les cuestionaban, ¿Ana qué haces?

Franco Medina Angulo, de 29 años, murió en la escena, mientras que Sergio Palomino Ruiz, de 28 años falleció mientras recibía los primeros auxilios en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

A la medianoche del viernes, policías municipales de San Juan multaron el negocio por violación al permiso para operar, transcurridas casi cuatro horas ocurrió el incidente violento.

Los familiares de las víctimas se encuentran en los trámites para identificar los cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y su traslado a su país para los actos fúnebres.

Cualquier información que ayude al esclarecimiento del caso se recibirá a través de la línea confidencial del Negociado de la Policía (787) 343-2020.