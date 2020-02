El comisionado del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro J. Janer, aseguró hoy que el turismo no se ha visto afectado ante los incidentes de violencia de los que han sido víctima ciudadanos norteamericanos durante las pasadas semanas.

“Esos episodios que han ocurrido con los turistas no ha llevado a un punto que afecte realmente el turismo. Son cosas que suceden y las estamos dándole prioridad. No queremos que el turismo se afecte, pero son cosas que a veces no tenemos el control”, explicó Janer.

Desde el 22 de diciembre al 14 de febrero, dos turistas norteamericanos han sido asesinados y otros tres resultaron heridos en incidentes de violencia, en su mayoría asaltos en el área policíaca de San Juan.

Entre las medidas que han tomado figura el aumento en el patrullaje preventivo y se ha informado a los hoteles para que oriente a los turistas sobre las zonas que no debe visitar por su peligrosidad, aunque reconoció que “no podemos controlar todos los pasos que siguen los turistas en Puerto Rico”.

Admitió que. ante la merma en el personal, tienen que trabajar con los recursos que les quedan y esperan a la graduación de los 129 cadetes estatales que está pautada para el 5 de marzo, para reforzar las áreas policíacas.

“Hay policías, recuerda que el número de policías ha mermado, se han ido, eso no se puede remediar, estamos trabajando con los recursos que nos quedan”, sostuvo Janer, quien aseguró que se están atendiendo el plan anticrimen y las situaciones de emergencia.

Janer hizo las expresiones al terminar el acto ecuménico que inicia a la Semana de la Policía del 16 al 22 de febrero durante la cual no habrá los codiciados ascensos a los altos rangos ya que dependen del visto bueno del monitor de la Reforma Sostenible de la Policía y del Departamento de Justicia Federal al nuevo Reglamento de Ascensos del Sistema de Rango que obligaría a los oficiales desde los rangos de inspector a teniente coronel a tomar exámenes por primera vez.

Al presente hay tres plazas disponibles para el rango de coronel, 13 para teniente coronel y la misma cifra para comandante y 68 para inspector ya que desde el año 2016 no se efectúan los llamados ascensos de las estrellas.

El secretario del DSP anticipó que estas promociones estarían listas en los próximos dos a tres meses. Si no se completa el trámite antes de que entre en vigor la veda electoral tendrían que solicitar una dispensa.

Esta semana solo se ascenderán 14 agentes al rango de Sargento, se llenarán 190 plazas a teniente II, solo uno a Capitán y ninguno a teniente I.

El funcionario dijo que debido a que no ascenderá una cantidad proporcional de agentes al rango de sargento, los nuevos tenientes II podrán realizar sus antiguas funciones ya que poseen las destrezas.

“Puede que haya un desface, pero es algo que no podemos arreglar de un día para otro. Tenemos que llevar un proyecto a la vez y llevarlo a su fin”, dijo Janer con tono de resignación.