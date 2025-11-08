Un hombre se encuentra en condición de cuidado, luego de que chocara contra una barrera de hormigón en el expreso Cruz Ortiz Stella (PR-30) y saliera expulsado mientras el vehículo se incendiaba, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:05 a.m. de este sábado, en el kilómetro 24.6, en jurisdicción de Humacao.

El informe policiaco detalla que, “según la investigación preliminar, el conductor Pedro A. Colón Berlengeri, de 36 años y residente de Aibonito, conducía un vehículo Toyota Corolla, color negro, año 2005, por la referida vía, en dirección de Humacao hacia Las Piedras. Al llegar al kilómetro indicado, este conducía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del volante, lo que provocó que saliera de la vía de rodaje e impactara una barrera de hormigón ubicada en el extremo derecho de la carretera. El vehículo se volcó e incendió, saliendo expulsado el conductor”.

Colón Berlengeri resultó con heridas de gravedad. Fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado en una ambulancia, hacia el Hospital Ryder de Humacao. Se detalló que su condición es de cuidado.

El agente José L. Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, bajo la supervisión del sargento David Rodríguez, se hizo cargo de la investigación.