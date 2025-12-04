El juez Raúl Rodríguez Quiles, del Tribunal de Aibonito, celebrará este jueves una vista de necesidad para evaluar la solicitud del Ministerio Público de que una adolescente declare por circuito cerrado, con el fin de evitar su exposición directa durante la vista preliminar contra Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

La testigo, de 15 años y prima de la víctima, estaba supuestamente junto a Pratts Rosario en el momento del ataque.

La vista preliminar contra Avilés Cabrera, acusada junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato de Pratts Rosario, también está pautada para este jueves ante la jueza Cristina Córdova Ponce.

La joven de 16 años fue asesinada el 11 de agosto tras recibir una herida de arma blanca que le perforó el corazón mientras intentaba separar una pelea en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Las autoridades solo han indicado que se trató de una riña.

La defensa, representada por las licenciadas Rocío Revelles Ponce y Athelynn Jiménez Emmanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), solicitó esta semana que el tribunal ordene al Estado informar si Avilés Cabrera —hoy de 18 años— hizo “alguna expresión, admisión o confesión” relacionada a los hechos ante alguno de los funcionarios con los que ha tenido contacto desde su arresto.

El Ministerio Público cuenta con 18 testigos, entre ellos el joven herido durante el incidente y los agentes que ejecutaron la orden de allanamiento en la residencia de las imputadas, indicó el fiscal Orlando Velázquez Reyes.

Avilés Cabrera, quien presuntamente cometió los hechos cuando tenía 17 años, es procesada como adulta por asesinato en primer grado y por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas (portación y uso de armas blancas), en concierto con su madre, cuyo caso sigue pendiente de juicio. Está representada por la licenciada Mayra López Mulero.

El Ministerio Público ha señalado que no cuenta con imágenes del momento exacto del asesinato, solo con videos de cámaras de seguridad de los negocios Placita Martínez y El Maestro Liquor Store, ubicados cerca del desvío Roberto Colón. Tampoco se ha recuperado el arma homicida.

El Departamento de Justicia indicó la semana pasada que evalúa presentar cargos contra otras personas relacionadas al caso, aunque no serían por asesinato.