La defensa de Félix Verdejo Sánchez presentó a dos de los cinco testigos que anunció durante el decimosexto día del juicio contra el exboxeador por el homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz en el 2021.

Uno de ellos fue Cruz Manuel García, preparador físico y entrenador de atletismo que trabajó con Verdejo para varias de sus peleas. El objetivo de su regreso fue reconocer el carácter del expúgil.

Sin embargo, la presentación legal de Verdejo abrió la puerta para establecer que posee la fuerza necesaria para conectar un puño para infligir daño sobre una persona indefensa.

“Si no me puedo defender y alguien me da un golpe, ¿podría hablar?”, preguntó González Delgado.

“No. Sin un guante, la cara queda destrozada porque es como darle a una piedra. Los guantes están para proteger”, respondió García.

La teoría del Ministerio Público es que Verdejo le propinó un golpe en el rostro a Keishla Rodríguez que provocó una fractura en la nariz que la dejó semiinconsciente. Luego, le inyectó una droga antes de amarrar sus manos y pies a un bloque de construcción con alambres para transportarla hasta el Puente Teodoro Moscoso y dejarle caer a la Laguna San José donde fue encontrada sin vida.

El fiscal Jonathan Gottfried aprovechó para cuestionar si un espacio confinado afecta la potencia de un golpe.

“Los boxeadores no están sentados cuando pelean, ¿la fuerza afecta si está sentado?”, preguntó Gottfried.

“Sí, también varía”, sostuvo el testigo.

“Si alguien no puede retirar el brazo para atrás porque está en un lugar confinado, ¿afecta la fuerza del golpe?”, insistió el fiscal.

“El boxeador sabe pegar. No importa el espacio, porque el boxeador sabe pegar”, recalcó García.

La defensa intentó establecer que Verdejo no posee un carácter agresivo, ni siquiera cuando estaba haciendo peso en los días previos a una pelea de boxeo.

“Su comportamiento en los acuertelamientos siempre fue excelente. La mayoría de los boxeadores se ponen de mal humor cuando tienen que hacer peso. Nunca fue el caso de Félix. Siempre respetuoso, fácil para trabajar y responsable. Nunca fue irrespetuoso. Buscaba recuperarse de la dieta, descansar y concentrarse en la pelea”, compartió García.

“(Félix) es normal, como cualquier atleta serio con deseos de superarse y ser campeón. Nunca fue violento conmigo. Todo el mundo lo quería. Los niños y los atletas jóvenes lo querían emular”, agregó.

Fallas en el sistema

Wilnelys Torres Sánchez, supervisora en el área de infracciones del servicio AutoExpreso, declaró a preguntas de González Delgado que el sistema de peaje en el Puente Teodoro Moscoso falló en registrar a la Dodge Durango propiedad de Verdejo si pasó el 28 de abril de 2021.

Luis Cádiz Martínez, testigo estrella del Ministerio Público, relató que acudió junto con Verdejo al Puente Teodoro Moscoso durante la mañana del mencionado día para identificar las localizaciones de las cámaras de seguridad para evitar ser captados mientras, presuntamente, lanzaban a Rodríguez Ortiz a la Laguna José.

“El 28 de abril de 2021, hubo 36 vehículos que pasaron por el peaje en el Puente que AutoExpreso no pudo identificar”, dijo Torres Sánchez.

Ya fuera por problemas con las lecturas de los sellos de AutoExpreso o las cámaras que apuntan a las tabillas funcionaron adecuadamente, una significativa cantidad de autos que transitaron por los carriles seis y siete entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía ni fueron identificados.

“La manera será que el dueño intencionalmente remueva el sello y el sistema no reportó adecuadamente al momento de los carros pasar”, indicó Torres Sánchez.

Según la información que proveyó AutoExpreso, la Dodge Durango atravesó el peaje del Puente Moscoso a las 11:55 p.m. del 27 de abril de 2021. No hay registro de que haya pasado al día siguiente. El 29 de abril cruzó tres veces entre las 8:41 a.m. y las 9:31 a.m. en dirección de Isla Verde hacia Río Piedras. Ese fue el día que Keishla Rodríguez desapareció y fue asesinada.

La fiscal Jeanette Collazo resaltó que desde enero hasta abril de 2021, la Dodge Durango transitó múltiples veces por el peaje del Puente Moscoso, incluso, en repetidas ocasiones un mismo día. No obstante, fueron en las dos vías, contrario al 29 de abril.

La sesión del jueves comenzó con una determinación adversa del juez federal Delgado Hernández a petición de que se suspendiera por el día debido a que la licenciada Gabriela Cintrón Colón estuvo indispuesta para asistir. De hecho, Verdejo de presentó a la sala con una mascarilla.

Incluso, el juez dejó claro que posee la potestad para delinear el calendario de trabajos y advirtió que ninguna de las partes debe hacer expresiones fuera del Tribunal sobre la posibilidad de una pausa en el juicio.

Los miembros del jurado fueron despachados poco después de las 3:00 p.m. para descansar hasta el viernes a las 9:00 a.m. cuando se espera que la defensa cite a los próximos testigos. En turno están Ruth Cardona, Alex Cintrón y Eduardo Pérez.