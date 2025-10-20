El juez del Tribunal de San Juan, Jimmy Ed Sepúlveda, determinó esta tarde causa para juicio contra Aurangelis Santos González, imputada de abandonar a su perro siberian husky por más de tres semanas en un apartamento alquilado en el Condominio Jardines de Berwind en San Juan, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La fiscal Jimara Gabriel Maisonet de la Fiscalía de San Juan, presentó cargos contra la imputada por violaciones al artículo 1.C de la Ley 154 por abandono de animal que causa la muerte de este. El juez señaló la lectura de acusación para el próximo 28 octubre de 2025 y el juicio para comenzar el 24 de noviembre de 2025.

Según la investigación de la policía municipal de San Juan, Grace Torres Ortiz, de la Unidad de Impacto Control Bienestar Animal Municipio San Juan, al momento de los hechos la imputada residía alquilada en un apartamento de Jardines de Berwind y abandonó al perro siberian husky por más de tres semanas, sin acceso a agua, alimento y servicios higiénicos. Cuando la dueña del apartamento visitó la propiedad se encontró a la mascota dentro del apartamento débil y desnutrida. El animal falleció posteriormente a consecuencia de la inanición.