El Día de Reyes comenzó de manera violenta en Naguabo, donde dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido de bala durante la madrugada de hoy, según informó la Policía de Puerto Rico.

El primer crimen se reportó a eso de las 2:14 a.m. en los predios de una residencia localizada en la calle 2 del barrio Daguao. Al llegar al lugar, agentes del distrito de Naguabo encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado.

Minutos después, a eso de las 3:00 a.m., se reportó el asesinato de otro hombre en la calle Nazaret de la urbanización Promised Land. La víctima, también sin identificar, presentaba múltiples heridas de bala.

Ambos crímenes ocurrieron en escenas relativamente cercanas.

Además, un tercer hombre llegó a un hospital con heridas de bala esta madrugada. La Policía indicó que su condición de salud es estable y que las circunstancias del incidente aún se investigan.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao, junto al fiscal de turno, tiene a cargo las investigaciones, mientras las autoridades evalúan si los tres casos podrían estar relacionados.