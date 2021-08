El director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Arecibo, capitán Edwin Figueroa, reveló que, durante la mañana de hoy, viernes, se diligenciará la orden de arresto expedida anoche por el juez Juan C. Vera, contra Lissette González Virola de 36 años, por privación ilegal de custodia.

La mujer, que no tenía custodia de su hija de 9 años, Kimberly Kelly Báez González, estaba con la menor desde el 13 de agosto, luego de que el progenitor, Wilfredo Báez, se la entregara en la urbanización Jaime C. Rodríguez en Yabucoa para que se relacionara con la niña que debía entregar el domingo pasado, lo cual no hizo y cortó la comunicación.

Luego de múltiples gestiones infructuosas para localizar a la menor y a su madre, ayer, jueves, la fiscal Karla Pacheco ordenó radicar cargos criminales en su contra y se expidió la orden de arresto con una fianza de $50,000 con derecho a prestarla y quedar bajo supervisión electrónica.

Como parte de los esfuerzos de búsqueda el teniente Félix R. Morales, supervisor del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Humacao, realizó gestiones con el área de Arecibo para localizarla ya que tenían una dirección registrada en ese municipio, sin embargo, no tuvieron éxito.

“El personal del CIC de Arecibo fue a la dirección donde se suponía que ella estaba, pero no dimos con la menor y la mamá”, dijo Figueroa.

Una vez se divulgó a través de los medios de comunicación que se había expedido una orden de arresto en contra de la mujer y que se encontraba fugitiva, ella llamó al Centro de Mando para informar que la menor se encontraba en buen estado de salud y le se exhortó a que pasara por la comandancia de área de Arecibo para que la entregara, lo cual hizo.

Mientras se encontraba en la celda se le escuchaba gritando que se trataba de una “injusticia” y que la verdad saldría a la luz.

El Departamento de la Familia le entregó la custodia de la niña a su padre, quien tiene la patria potestad, luego de completar el protocolo en estos casos, que incluye un examen médico.

Según los archivos del Negociado de la Policía, la progenitora de Kimberly tiene antecedentes penales por violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, en 2020 y 2017 en Caguas, en el 2015 en Humacao y en el 2011 en Yabucoa, en estos dos últimos casos también se le imputaron los delitos de violación a la Ley de Armas. Se desconoce la disposición de todos estos casos en los tribunales.

La investigación de la desaparición de la menor que se encuentra a salvo, está a cargo de la agente Sary L. Santiago.