Un hombre fue agredido por su hermano durante una disputa por motivos que se investigan ocurrida esta mañana en una residencia de la urbanización Country Club, en Carolina.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:25 a.m. de hoy, viernes, sobre un hombre que fue herido con un arma blanca en medio de un discusión con su hermano.

El perjudicado, fue trasportado por paramédicos municipales a una sala de emergencia. Al momento se desconoce su condición.

Relacionado a estos hechos, el sospechoso fue arrestado.

Agentes de la División de Agresiones del CIC de Carolina tienen a cargo la pesquisa.