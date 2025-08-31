Una discusión por una presunta deuda de dinero terminó en una violenta agresión con un bate de aluminio, la tarde del sábado en un negocio del barrio Robles, en San Sebastián, según informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe policial, el querellante, identificado como Alberto Pérez, de 45 años y residente del municipio, relató que entró al local para comprar una cerveza cuando fue confrontado por un individuo al que identificó como Pedro. Ambos se enfrascaron en una discusión relacionada con una supuesta deuda y terminaron forcejeando hasta que otros clientes lograron separarlos.

Sin embargo, ya en el área exterior del negocio, Pedro habría tomado un bate de aluminio y agredido a Pérez en la cabeza, causándole una herida abierta. La víctima fue atendida en un hospital del área, donde recibió varios puntos de sutura.

El caso es investigado por el agente Carlos J. Guzmán Román, bajo la supervisión de la sargento Rosa Irizarry Pagán, ambos adscritos al distrito de San Sebastián. La fiscal Diana Méndez ordenó citar a las partes este domingo, 31 de agosto, para la posible radicación de cargos.