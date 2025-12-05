Un hombre de unos 80 años que resultó herido de bala esta tarde, en lo que aparenta ser una disputa vecinal murió en la escena, ubicada en la calle Vado de la barriada San José, en Hato Rey.

A eso de las 2:40 p.m. se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala. Al llegar los paramédicos a la escena certificaron que el adulto mayor no tenía signos vitales.

El vecino de la víctima de 41 años fue arrestado en la escena con relación a los hechos.

“Esperó a la Policía, colocó el arma en el piso, levantó las manos y se arrestó”, declaró el inspector Edwin Figueroa Maldonado.

Se investiga sobre incidentes previos y si los mismos figuran en los expedientes del tribunal.

La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan los hechos.