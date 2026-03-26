( Suministrada por la Policía )

Dos personas resultaron heridas de gravedad en un accidente de tránsito entre dos vehículos reportado esta mañana en la intersección de la carretera PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey.

Los hechos se reportaron a las autoridades a las 9:24 a.m. de hoy, jueves, cuando el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanco y del año 2018, que transitaba junto a su esposa, en circunstancias que se investigan chocó con un BMW M-3, color blanco y del año 2024.

A consecuencia del impacto, la pareja que iba en la guagua resultó con lesiones de gravedad.

Ambos fueron trasladados por paramédicos al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, en condición de cuidado.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan junto al fiscal de turno.

Se recomendó a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Wiston Churchil.