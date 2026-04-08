Un hombre y una mujer resultaron con quemaduras ocasionadas por la explosión de un tanque de gas, en la calle Sylvia Rexach, de la urbanización Las Margaritas, en Ponce.

De acuerdo a la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, a las 9:07 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre una explosión en el lugar.

Al llegar los agentes, se percataron que un cilindro de gas había explotado y que dos personas estaban heridas.

Ambos fueron transportadas por paramédicos a una institución hospitalaria del área. Se desconoce su condición de salud.

Unidades de emergencia municipal, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Policía de Puerto Rico y la División de Explosivos de Ponce investigan los hechos.